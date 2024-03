Sollten Anleger sich freuen, Tesco?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Betrachtet man die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, zeigt Tesco interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Analysten haben Tesco in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen gegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "gut", mit 3 "gut"-, 1 "neutral"- und 0 "schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "gut", basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 6,27 Prozent, was einer "gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Tesco also eine "gut"-Bewertung.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare zu Tesco waren überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 271,63 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 277,6 GBP lag, was einer "neutralen" Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein "neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Tesco-Aktie also eine neutrale Bewertung aufgrund der verschiedenen Analysen.