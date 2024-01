Sollten Anleger sich freuen, Telesat?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Analysten haben die Stimmung rund um Telesat auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, hauptsächlich positiv, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Telesat. Die Stimmung ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Telesat keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Telesat liegt derzeit bei 14,7 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 13,28 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,66 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 14,59 CAD liegt.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Telesat wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Telesat weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher neutrale Einschätzung für Telesat hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse.