Sollten Anleger sich freuen, Symrise?

Der Aktienkurs von Symrise erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,8 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Überrendite von 0,32 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -5,12 Prozent, und Symrise liegt aktuell 0,32 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat positiv entwickelt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen nicht übermäßig viel oder wenig Beachtung erfährt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Symrise-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise mit 59,48 einen Wert auf, der 42 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (102,76). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Symrise bei 97,47 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 99,64 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Abstand von +0,69 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Symrise-Aktie insgesamt ein Gesamturteil von "Neutral".