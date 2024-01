Sollten Anleger sich freuen, Swoop Holdings?

In den letzten zwei Wochen wurde Swoop von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Swoop liegt derzeit bei 0,24 AUD, was die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,25 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,17 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage derzeit ein Niveau von 0,22 AUD angenommen, was einer Differenz von +13,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating und die Swoop-Aktie erhält somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Swoop aktuell mit dem Wert 66,67 weder überkauft noch -verkauft, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt für die Aktie einen Wert von 40, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".