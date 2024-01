Sollten Anleger sich freuen, Svenska Handelsbankenr. B?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei der Svenska Handelsbanken wird der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 49,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Ebenso erhält sie für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 30,26 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Svenska Handelsbanken-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 94,32 SEK lag. Der letzte Schlusskurs bei 108,25 SEK weicht somit um +14,77 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (+7,43 Prozent) über dem gleitenden Durchschnitt (100,76 SEK) liegt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Svenska Handelsbanken. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Basis des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Svenska Handelsbanken eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an einem Tag negativere Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.