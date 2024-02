Sollten Anleger sich freuen, Success Universe?

Die Dividendenrendite von Success Universe beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Success Universe eine Rendite von -71,25 Prozent, was mehr als 66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei -9,46 Prozent, wobei Success Universe mit 61,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "schlechtes" Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Success Universe-Aktie in diesen Kategorien ein "neutral" Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Success Universe beträgt derzeit 103, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Success Universe daher derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "schlechte" Einschätzung von der Redaktion.