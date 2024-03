Sollten Anleger sich freuen, Stelrad?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Stelrad wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 85,11 im überkauften Bereich. Insgesamt erhält das Stelrad-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating für den RSI.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Stelrad von 110 GBP mit einer Entfernung von -4,07 Prozent vom GD200 (114,67 GBP) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 123,66 GBP, was zu einem Abstand von -11,05 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der Stelrad-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen gezeigt. Insgesamt erhält Stelrad daher eine "Neutral"-Rating.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stelrad diskutiert. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.