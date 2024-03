Sollten Anleger sich freuen, Starbucks?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Starbucks auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,95 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Starbucks-Aktien ist überwiegend positiv, mit 7 "Gut"-Bewertungen, 5 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für Starbucks liegt bei 115,4 USD, und die Gesamteinschätzung wird daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken hinsichtlich Starbucks war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs positiven und drei negativen Diskussionstagen. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Dividendenverhältnis von Starbucks beträgt aktuell 2, was zu einer "Neutral"-Bewertung dieser Dividendenpolitik führt.