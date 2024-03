Sollten Anleger sich freuen, Square Enix Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Square Enix":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger bezüglich der Square Enix-Aktie gegeben hat, weshalb diese als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Diskussionsintensität war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in sozialen Medien wurde Square Enix in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5554,21 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 6021 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 6114,08 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Square Enix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 48) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 65,36) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse von Sentiment, Buzz und technischen Indikatoren eine neutrale bis positive Bewertung für die Square Enix-Aktie.