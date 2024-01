Sollten Anleger sich freuen, Snap?

Die Snap-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 10,96 USD bewertet. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 16,14 USD, was einer positiven Abweichung von 47,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,24 USD liegt mit einer Abweichung von 21,9 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Snap-Aktie also eine positive Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Auch die Reduktion der Kommunikationsfrequenz führt zu einer insgesamt negativen Bewertung für Snap auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Snap-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Snap also eine positive Bewertung im Rahmen des RSI.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 3 positive, 7 neutrale und 1 negative Bewertung. Daraus ergibt sich eine langfristige "Neutral"-Einstufung. Auch das Kursziel von 11,39 USD im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 16,14 USD führt zu einer negativen Erwartung von -29,44 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.