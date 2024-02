Sollten Anleger sich freuen, Smart-Core?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten von Smart-core haben die Aktivitäten auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Smart-core diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Smart-core eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Smart-core beträgt derzeit 4,05 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Differenz von 1,54 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Smart-core eine Rendite von -33,55 % auf, was mehr als 13 % unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Smart-core mit einer Rendite von -20,01 % deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.