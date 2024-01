Sollten Anleger sich freuen, Shunfeng Clean Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Shunfeng Clean Energy ergibt sich ein RSI von 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Shunfeng Clean Energy im letzten Jahr eine Rendite von -60,47 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 43,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shunfeng Clean Energy festgestellt werden. Auch die Diskussionsstärke blieb unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Shunfeng Clean Energy eine Gesamtbewertung als "Neutral".