Sollten Anleger sich freuen, Shopify?

Die Analyse der Shopify-Aktie zeigt gemischte Signale. Bei den trendfolgenden Indikatoren erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 87,9 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 109,62 CAD deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von +24,71 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 106,21 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shopify daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auf fundamentaler Ebene schneidet Shopify weniger gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 218,62 weit über dem Branchendurchschnitt von 43, was auf eine vergleichsweise teure Aktie hinweist. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält Shopify daher ein "Schlecht"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Shopify-Aktie sind negativ. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare in den Sozialen Medien verzeichnet, was zu einer schlechten Stimmung unter den Marktteilnehmern führt. Zusätzlich wird deutlich weniger über Shopify diskutiert, und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Schließlich schneidet Shopify auch in Bezug auf die Dividendenrendite schlecht ab, da das Unternehmen derzeit keine Dividende zahlt und somit eine Rendite von 0 % aufweist, während der Branchendurchschnitt bei 21,92 % liegt.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Shopify-Aktie, mit positiven Signalen bei den trendfolgenden Indikatoren, aber negativen Bewertungen auf fundamentaler Ebene, im Sentiment und in Bezug auf die Dividendenrendite.