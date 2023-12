Sollten Anleger sich freuen, Shockwave Medical Inc?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Shockwave Medical-Aktie ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Dieser Faktor wurde in die Bewertung der Aktie mit einbezogen. Die überwiegend positiven Themen in den Diskussionen führten zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 232,91 USD für die Shockwave Medical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 191,43 USD, was einem Unterschied von -17,81 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 186,92 USD, was einer ähnlichen Höhe wie dem letzten Schlusskurs entspricht (+2,41 Prozent). Auf Basis dieser kürzerfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shockwave Medical-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 37, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 41,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Kommunikation über Shockwave Medical in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über die Aktie insgesamt weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die Shockwave Medical-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments ein insgesamt "Schlecht"-Rating.