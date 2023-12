Sollten Anleger sich freuen, Shin-Nihon Tatemono?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Shin-nihon Tatemono liegt bei 91,43, was auf eine „überkaufte“ Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,05 und zeigt eine „neutrale“ Einschätzung auf diesem Niveau an. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "schlecht".

Das Internet hat die Möglichkeit, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Für Shin-nihon Tatemono wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb eine "neutrale" Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Shin-nihon Tatemono-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 558,5 JPY, was zu einer "guten" Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 615,38 JPY, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "gute" Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Untersuchung von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und neutrale Themen in den Diskussionen über Shin-nihon Tatemono vorherrschten. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "neutral" eingestuft.