Sollten Anleger sich freuen, Shenzhen Genvict?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Shenzhen Genvict-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 68. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,11 weniger volatil als der RSI7. Auch hier ist die Shenzhen Genvict weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für Shenzhen Genvict somit ein "Neutral"-Rating.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Genvict-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 21,73 CNH. Der letzte Schlusskurs von 20,66 CNH liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,92 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,43 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,59 Prozent Abweichung). Somit wird die Shenzhen Genvict-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Shenzhen Genvict in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab drei positive und sechs negative Tage, sowie an fünf Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Genvict daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Shenzhen Genvict-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Aktie damit 13,65 Prozent unter dem Durchschnitt (12,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,35 Prozent, und Shenzhen Genvict liegt aktuell 18,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.