Sollten Anleger sich freuen, Shanghai Fengyuzhu Exhibition?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shanghai Fengyuzhu Culture And heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shanghai Fengyuzhu Culture And weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,77, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Shanghai Fengyuzhu Culture And-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Shanghai Fengyuzhu Culture And-Aktie ein Durchschnitt von 13,77 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,12 CNH, was einem Unterschied von -4,72 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (12,82 CNH) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,34 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Die Shanghai Fengyuzhu Culture And-Aktie erhält insgesamt für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte bei Shanghai Fengyuzhu Culture And keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen war jedoch feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Shanghai Fengyuzhu Culture And für diese Stufe daher ein "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shanghai Fengyuzhu Culture And von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für Shanghai Fengyuzhu Culture And.

