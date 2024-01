Sollten Anleger sich freuen, Shandong Shengli?

Die Shandong Shengli-Aktie zeigt nach einer technischen Analyse eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,72 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,71 CNH lediglich um -0,27 Prozent abweicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche erzielte die Shandong Shengli-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,07 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem Durchschnittsanstieg von 0,38 Prozent in der Branche, was zu einer Unterperformance von -10,45 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor zeigt die Aktie eine Unterperformance, da sie 10,45 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert liegt. Somit erhält die Shandong Shengli-Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shandong Shengli liegt bei 58,33, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 51,69 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Auf fundamentaler Ebene zeigt die Shandong Shengli-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,27, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Shandong Shengli-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht aktuell mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.