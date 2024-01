Sollten Anleger sich freuen, Sgs Sa?

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Die Dividendenrendite für SGS SA beträgt derzeit 4,21 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Im Vergleich zum Mittelwert von 3,24 Prozent für diese Aktie liegt sie mit 0,97 Prozent nur leicht darüber. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von SGS SA als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 23,26 und ist damit 20 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 29. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb SGS SA in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber SGS SA eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Somit erhält SGS SA basierend auf unserer Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings weisen die Optimierungsprogramme in derselben Zeit auf mehrere bestätigte Verkaufssignale hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält SGS SA von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für SGS SA beträgt derzeit 53,38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit lautet die Gesamteinstufung für den RSI auf "Neutral".