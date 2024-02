Sollten Anleger sich freuen, Sandfire Resources?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sandfire-Aktie hat einen Wert von 45. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, welcher 40,27 beträgt. Auch hier wird Sandfire als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Somit erhält das Wertpapier auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral" Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Sandfire-Aktie von 7,18 AUD als "Gut"-Signal eingestuft, da er um +13,43 Prozent vom GD200 (6,33 AUD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,86 AUD auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand +4,66 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sandfire-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Sandfire in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnte bei Sandfire in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Sandfire daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.