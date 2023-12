Sollten Anleger sich freuen, Roshow?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Roshow nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Roshow für diese Stufe daher ein "Gut" für die Stimmung und das Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Roshow derzeit bei 7,32 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,15 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -15,98 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6,67 CNH, was zu einem Abstand von -7,8 Prozent führt und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Roshow ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 110,49 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Roshow eingestellt waren, mit vier positiven und drei negativen Tagen sowie sieben Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.