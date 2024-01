Sollten Anleger sich freuen, Resonance Health?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Resonance Health haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" zum langfristigen Stimmungsbild.

Der aktuelle Kurs der Resonance Health von 0,059 AUD ist mit +18 Prozent Entfernung vom GD200 (0,05 AUD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,06 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Resonance Health-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Resonance Health liegt bei 71,43, was als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Signal ergibt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 51, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Resonance Health in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Neutral".