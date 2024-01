Sollten Anleger sich freuen, Remy Cointreau?

Das französische Unternehmen Remy Cointreau wird an der Börse mit einem KGV von 61,27 gehandelt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die fundamentalen Kriterien führen daher zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Remy Cointreau derzeit bei 136,13 EUR, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Abstand vom aktuellen Aktienkurs von 97,96 EUR beträgt -28,04 Prozent, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 110,11 EUR um -11,03 Prozent darunter, was erneut ein schlechtes Signal darstellt.

Im Hinblick auf die Aktienkursentwicklung des vergangenen Jahres erzielte Remy Cointreau eine Rendite von 15,26 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 1,12 Prozent, was nur geringfügig über dem Durchschnitt liegt. Daher erhält Remy Cointreau in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt die Aktie von Remy Cointreau gemischte Signale, wobei die fundamentalen Kriterien zu einer neutralen Bewertung führen, während die technische Analyse und die Aktienkursentwicklung des vergangenen Jahres auf negative bzw. positive Aspekte hinweisen.