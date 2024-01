Sollten Anleger sich freuen, Reckitt Benckiser?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Reckitt Benckiser wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 30,77 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 42,5, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Reckitt Benckiser in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche hat Reckitt Benckiser in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,9 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,31 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor hingegen lag die Performance von Reckitt Benckiser um 8,61 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Reckitt Benckiser beträgt 3,26 Prozent und liegt nur leicht über dem Mittelwert von 2,92 Prozent. Daher bewerten die Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Reckitt Benckiser zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen jedoch, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.