Sollten Anleger sich freuen, Rational?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie von Anlegern festgestellt wurde. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt drei Tagen neutral eingestellt. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rational diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinen eine Dividendenrendite von 2,35 % aus, was 0,77 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 3,12 % ist. Daher wird der Ertrag als "Neutral" eingestuft, da er nur geringfügig niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Rational als Neutral-Titel gilt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Rational-Aktie beträgt 58,17, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 44,57 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Rational als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 34,21 insgesamt 10 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 31,11 liegt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht" gemäß der fundamentalen Analyse.