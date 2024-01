Sollten Anleger sich freuen, Puyi Inc?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Puyi ist derzeit positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die Internetdiskussionen können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Puyi wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer negativen langfristigen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was insgesamt zu einem negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht ist die Aktie von Puyi derzeit positiv einzuschätzen, da sie mit einem Kurs von 6,02 USD um +35,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +13,16 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Puyi im Finanzsektor um 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite mit 39,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr.