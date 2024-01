Sollten Anleger sich freuen, Public Storage?

Weitere Suchergebnisse zu "Public Storage":

Die Analysten bewerten die Aktie der Public Storage auf langfristiger Basis als "Gut". Von 18 Analysten erhielt die Aktie insgesamt 3 "Gut"-Bewertungen, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 290 USD erwartet, was einer Erwartung von -1,77 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 295,22 USD liegt. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Schätzungen aller Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Public Storage von 295,22 USD mit +5,42 Prozent Abstand vom GD200 (280,03 USD) ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 272,62 USD, was einem Abstand von +8,29 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Public Storage als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 68,48, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 34,63 aufweist und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Public Storage-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt somit die Einstufung "Neutral".