Sollten Anleger sich freuen, Playtech?

Der Aktienkurs von Playtech im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,85 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erreichte hingegen eine mittlere Rendite von 12,09 Prozent, wobei Playtech mit 30,94 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Playtech bei 513,39 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 448,6 GBP liegt, was einem Abstand von -12,62 Prozent zum GD200 entspricht und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 417,83 GBP, was einem Abstand von +7,36 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Playtech liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent, was zu einer Differenz von -2,56 Prozent zur Playtech-Aktie führt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass die Playtech-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält, da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Auch die kurzfristige Betrachtung zeigt eine überwiegend positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 708,5 GBP, was einer potenziellen Entwicklung von 57,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf der Untersuchung der Analysten.