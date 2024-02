Sollten Anleger sich freuen, Petershill Partners?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als Maß dafür, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI für die Petershill-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Dieser Wert wird mit dem RSI der letzten 25 Tage verglichen, der bei 32,89 liegt. Auch dieser Wert deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Petershill basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 339,97 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 341,729 GBP eine Abweichung von +0,52 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit dem aktuellen Schlusskurs, der eine Abweichung von +2,11 Prozent aufweist. Auch hier wird die Petershill-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Petershill besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Petershill auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und geben der Petershill-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 3 Bewertungen sind 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 234,33 GBP, was einer möglichen Performance von -31,43 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung seitens der Redaktion.