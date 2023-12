Sollten Anleger sich freuen, Patterson?

Patterson Cos: Analysten bewerten die Aktie positiv

Die Dividendenrendite von Patterson Cos liegt mit 3,54 Prozent um 85,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich der Gesundheitsdienstleister. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel, weshalb die Redaktion sie als "schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,81 auf, was 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 98,53. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentale Analyse die Einstufung als "gut" vornimmt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Patterson Cos in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Gemengelage erhält die Aktie heute eine "neutral"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis fällt hingegen positiv aus. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "gut", 0 als "neutral" und 0 als "schlecht" bewertet. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten bezüglich des Kursziels liegt bei 37 USD, was einer Erwartung von 29,87 Prozent entspricht und somit zu einer "gut"-Einstufung führt.

Insgesamt kann die Aktie von Patterson Cos also aufgrund der positiven Analystenbewertung als "gut" eingestuft werden.