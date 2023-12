Sollten Anleger sich freuen, Park Electrochemicalration?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Park Aerospace wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,32 Punkten, was darauf hinweist, dass Park Aerospace weder überkauft noch überverkauft ist und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage RSI liegt bei 54,53 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien wird Park Aerospace langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Park Aerospace von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Park Aerospace-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,09 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,89 USD, was eine positive Abweichung von 5,68 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 14,93 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

Zusammenfassend erhält Park Aerospace eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.