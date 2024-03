Sollten Anleger sich freuen, Papa John's?

Die technische Analyse der Papa John's-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 72,66 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 65,74 USD liegt, was einer Abweichung von -9,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (72,63 USD) liegt mit einer Abweichung von -9,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Die Analysten bewerten die Papa John's-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 83,67 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 27,27 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Papa John's derzeit bei 2, was eine negative Differenz von -0,68 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Kategorie "Hotels, Restaurants und Freizeit" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie von Papa John's im letzten Jahr eine Rendite von -4,88 Prozent, was 3,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -1,42 Prozent, und Papa John's liegt aktuell 3,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.