Sollten Anleger sich freuen, P5 Capital?

Der Relative Strength-Index (RSI) besagt, dass die Aktie der H2g Green als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die H2g Green-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über H2g Green gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48 Prozent erzielt, was 43,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt H2g Green um 43,9 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der H2g Green derzeit bei 0,02 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,012 SGD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 SGD, was einen Abstand von +20 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.