Sollten Anleger sich freuen, Northwest Biotherapeutics?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Northwest Biotherapeutics ausgetauscht. Als Konsequenz stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Northwest Biotherapeutics anhand dieser beiden Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Schlecht"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Northwest Biotherapeutics weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Northwest Biotherapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Northwest Biotherapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche. Der Unterschied beträgt 2,5 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,5 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 10,82 und liegt mit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 100. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Northwest Biotherapeutics auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.