Sollten Anleger sich freuen, Northumberland?

Die Northumberland-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 23,82 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 22,65 USD lag, was einem Abweichung von -4,91 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (22,89 USD) lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,05 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Northumberland-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Northumberland weist hier einen Wert von 9,98 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 34,3, was zu einer Unterbewertung von 71 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite für Northumberland beträgt aktuell 3,94 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,07 Prozent liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.