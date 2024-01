Sollten Anleger sich freuen, Modern Plant Based Foods?

Modern Plant Based Foods wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit auf "Schlecht" steht. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,16 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,08 CAD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 0,1 CAD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu erkennen war. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Modern Plant Based Foods weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält das Modern Plant Based Foods-Wertpapier in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating, was auf eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung hindeutet.