Sonae SGPS S.A. new Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Sonae-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,96 EUR erreicht, während ihr aktueller Kurs bei 0,9025 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,99 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,93 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -2,96 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, wie die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt. Der Fokus lag in dieser Zeit insbesondere auf positiven Themen, weshalb die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sonae-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,16, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Sonae haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Sonae auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

