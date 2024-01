Sollten Anleger sich freuen, Mayr-Melnhof Karton?

Die Dividendenrendite für Mayr Melnhof Karton beträgt derzeit 3,39 Prozent und liegt damit leicht über dem Durchschnitt von 2,51 Prozent. Aus diesem Grund hat das Unternehmen von Analysten eine neutrale Bewertung erhalten.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mayr Melnhof Karton liegt bei 128,59 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 124,8 EUR, was einem Abstand von -2,95 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 119,52 EUR, was einem neutralen Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mayr Melnhof Karton-Aktie liegt bei 27, was zu einer überverkauften Einschätzung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (50) ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine gute Einschätzung für Mayr Melnhof Karton.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Mayr Melnhof Karton. Die Diskussionsintensität hat zugenommen, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat positiv zugenommen, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung für das Unternehmen.