Sollten Anleger sich freuen, Marks and Spencer?

Die Technische Analyse zeigt, dass die Marks & Spencer-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 222,04 GBP, während der Aktienkurs (234,3 GBP) um +5,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies steht im Einklang mit der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 259,68 GBP, was einer Abweichung von -9,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index gibt an, dass die Aktie der Marks & Spencer ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 67,01 und der RSI25 beläuft sich auf 79,08, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Marks & Spencer liegt derzeit bei 0,35 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Marks & Spencer überwiegend positiv diskutiert. Jedoch zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass die Anleger sich vor allem für negative Themen interessieren. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.