Sollten Anleger sich freuen, Marathon Digital Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Marathon Digital. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,11 Punkte, was bedeutet, dass Marathon Digital weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 45,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Marathon Digital interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Marathon Digital. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung von "Neutral" für die Marathon Digital-Aktie. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Marathon Digital vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 9,43 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von -50,3 Prozent entspricht und daher zur Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".

