Sollten Anleger sich freuen, MPC Container Ships?

Die technische Analyse der Mpc Container Ships Asa-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 17,04 NOK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 15,11 NOK, was einem Unterschied von -11,33 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,59 NOK, was einer ähnlichen Höhe (+3,56 Prozent) im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Mpc Container Ships Asa-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mpc Container Ships Asa-Aktie hat einen Wert von 67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (42,46) führt zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Mpc Container Ships Asa.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mpc Container Ships Asa gesprochen. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Mpc Container Ships Asa in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.