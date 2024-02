Sollten Anleger sich freuen, Luoyang Longhua Heat Transfer?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Longhua Luoyang eine Rendite von -19,82 Prozent, was 0,24 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Industriesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche beträgt -20,79 Prozent, und Longhua Luoyang liegt aktuell 0,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Longhua Luoyang beträgt derzeit 0,48 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,66 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Longhua Luoyang beträgt 66, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Longhua Luoyang ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt.