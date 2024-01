Sollten Anleger sich freuen, Lucid Group?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Lucid wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Lucid die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird bei der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lucid beträgt der 7-Tage-RSI 84,91 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch keine Überkauft- oder Übervrkaufs-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt in unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für Lucid.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Lucid 2 Mal als "Gut", 5 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" eingestuft. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". In den letzten Monatseinschätzungen stuften 0 Analysten den Titel als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" ein. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 131,36 Prozent und ein mittleres Kursziel von 9 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Lucid von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 7 Schlecht-Signale, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Messung der Anleger-Stimmung resultiert.