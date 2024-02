Sollten Anleger sich freuen, Lingyuan Iron, Steel?

Der Aktienkurs von Lingyuan Iron & Steel liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 25 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -24,71 Prozent, wobei Lingyuan Iron & Steel um 0,29 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Wert. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen war neutral, weshalb die Gesamtstimmung der Anleger ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lingyuan Iron & Steel-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 65, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,52 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität rund um die Lingyuan Iron & Steel-Aktie schwach ist. Zudem gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.