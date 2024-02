Sollten Anleger sich freuen, Leocor Gold?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Bezogen auf die Leocor Gold-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Leocor Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Leocor Gold-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Leocor Gold eher neutral diskutiert, mit nur vier Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral an insgesamt sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Leocor Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD lag, während der letzte Schlusskurs (0,06 CAD) um -25 Prozent abweicht, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,05 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (+20 Prozent), was in diesem Fall zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Leocor Gold-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.