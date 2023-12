Sollten Anleger sich freuen, Kuya Silver Corporation?

Die Stimmung im sozialen Netzwerk über die Aktie von Kuya Silver ist überwiegend positiv, so die Analysten. Auch die Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen haben vor allem positive Themen zum Unternehmen zum Vorschein gebracht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der RSI7 mit "Neutral" bewertet. Der RSI25 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Neutral"-Rating.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Aktivität und die Stimmungsänderung haben sich im Vergleich zu den vergangenen Monaten kaum verändert, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Kuya Silver-Aktie eine negative Entwicklung, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.