Sollten Anleger sich freuen, Kudelski?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. Für Kudelski haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Kudelski mit einer Dividendenrate von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (2,34%) niedriger. Die Differenz beträgt 2,34 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Kudelski verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,1%, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 71,82% unter dem Durchschnitt (21,72%) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 16,27%, und Kudelski liegt aktuell 66,38% unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Kudelski zuletzt im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kudelski. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.