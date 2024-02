Sollten Anleger sich freuen, Kromek?

Die Dividendenrendite von Kromek liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat eine Dividendenrendite von 2,92 Prozent, was zu einer Differenz von -2,92 Prozent zur Kromek-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment für Kromek hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Kromek auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Kromek-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,14 Prozent erzielt, was 44,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -30,75 Prozent, und Kromek liegt aktuell 20,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.