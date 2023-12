Sollten Anleger sich freuen, Krispy Kreme?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gibt keine eindeutige Richtung, weder positiv noch negativ. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Krispy Kreme diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Krispy Kreme insgesamt als "Neutral". Von den insgesamt 3 Bewertungen entfallen 1 auf "Kaufen", 2 auf "Halten" und keine auf "Verkaufen". Derzeit gibt es keine aktuellen Analystenupdates zu Krispy Kreme. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 16 USD, was einem potenziellen Anstieg von 4,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Krispy Kreme zeigt der RSI, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In den letzten Wochen wurde bei Krispy Kreme eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was auf eine vermehrte negative Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Trotzdem wurde eine höhere Diskussionsaktivität über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend wird die Stimmungslage bei Krispy Kreme daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.