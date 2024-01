Sollten Anleger sich freuen, Knorr-Bremse?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Knorr-Bremse von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Redaktion fand bei der Auswertung auch 7 positive Signale und keine negativen Signale. Daher wird eine positive Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wurde sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Knorr-Bremse herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass Knorr-Bremse weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Knorr-Bremse-Wertpapier daher ein neutrales Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Knorr-Bremse liegt derzeit bei 2,49 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,65 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein neutraler Wert auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 60,86 EUR, während der Kurs der Aktie bei 59,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,89 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein neutraler Wert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) liegt bei 56,53 EUR, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".